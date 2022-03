Überladener Klein-Lkw gestoppt

Der Verkehrsdienst der Polizei hat am Samstagmittag gegen 11.50 Uhr auf der A 96 an der Anschlussstelle Kißlegg einen in Polen zugelassenen Klein-Lkw angehalten. Bei der Kontrolle des VW Crafter stellten die Beamten laut Polizeibericht eine erhebliche Überladung fest.

Die aus Equipment für eine Musikband bestehende Ladung war knapp 1,5 Tonnen zu schwer, so dass der 56-jährige Fahrer die Fahrt an Ort und Stelle unterbrechen und eine Verteilung der Ladung auf zwei Lkw organisieren musste. Zur Sicherung des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens bezahlte er umgehend eine Sicherheitsleistung von über 260 Euro.