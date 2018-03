Turnier im „Skat-Entwicklungsland“

Jeweils rund sieben Stunden lang wurde am Samstag und am Sonntag im Kißlegger Gasthof „Ochsen“ Skat gespielt: Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens richtete der örtliche Skatclub die jährlich stattfindende Verbandsmeisterschaft Bodensee-Oberschwaben aus. Gespielt wurde unter anderem um die Teilnahme an den Bundesmeisterschaften, für die der Verbandsmeister automatisch gesetzt ist. Mit Siegfried Marquart holte sich unter den 66 Turnierteilnehmern ein Kißlegger diesen Titel.

Mit rund 60 Clubs aus den Landkreisen Ravensburg, Biberach, Sigmaringen, Ulm und dem Bodenseekreis ist der hiesige Skatverband der kleinste in Deutschland. „Im Osten gibt es einzelne Clubs, die haben mehr Spieler als ich im ganzen Verband“, erklärte Frank Wiesner, der Präsident des Verbands. Deutschlandweit sind rund 20 000 Spieler in Verbänden organisiert. „Im Moment stagniert das Skatspiel in der Region, das sehe ich als gut an, denn wir sind hier wirklich Entwicklungsland.“ Der Verband wolle sich aber öffnen und zum Beispiel an Schulen ausbilden, um neue Spieler und Spielerinnen zu gewinnen.

Mit dem Turnier wolle der Verband den Kißlegger Club ehren: „30 wird nicht jeder Club, das ist dein Verdienst, Gerd“, sagte Wiesner zum Kißlegger Vorstand Gerd Wagner bei der Eröffnung des Turniers. Wagner wurde für sein Engagement mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Am Turnier nahmen auch Jutta und Matthias Veser aus Kißlegg teil – Mutter und Sohn. „Mein Opa hat schon Skat gespielt und der hat darauf hingewirkt, dass heute praktisch die ganze Familie spielt“, sagte Matthias Veser. Seine Mutter ergänzt: „Das ist halt unser Ding“. Mit dem Verlauf des Turniers war sie am Sonntagabend wenig zufrieden: „Bei mir liefs ganz übel, ich wurde die Letzte von acht Damen.“ Ihr habe das Glück gefehlt. Aber: „Spaß gemacht hats trotzdem“. Sorgen macht sie sich um den Nachwuchs im Skatclub, der derzeit 18 Mitglieder zählt und sich montags um 19 Uhr im „Ochsen“ trifft, und wirbt: „Wir sind eine ganz illustre Runde, die in Kißlegg diesen Sport betreibt.“ Sohn Matthias spielt Skat seit rund 18 Jahren. „Mit 15 hab ich angefangen.“ Beim Turnier am Wochenende landete er im Mittelfeld der Herrenklasse.