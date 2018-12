Turmbläser ganz geerdet

Vor verschlossener Tür standen am Nachmittag des Heiligabend die Turmbläser des Musikvereins Kißlegg. Der Aufgang zum Glockenturm der Pfarrkirche Sankt Gallus und Ulrich war zu, und kein Mitarbeiter der Kirchengemeinde in Sicht. Kurzerhand spielten die etwa 20 Musiker also einfach auf dem Vorplatz der Kirche. Dort warteten auch schon die ersten Zuhörer. Seit 2005 besteht der Brauch in Kißlegg. Wie auch in den vergangenen Jahren vom Turm aus lockten die Klänge der Musikanten auch heuer wieder von Lied zu Lied mehr Menschen an. Einige hatten Tassen und Thermoskannen dabei, um sich zu wärmen. Viele nutzen das Zusammenkommen zum Überbringen von Weihnachtsgrüßen an Freunde und Bekannte. So wuchs das Publikum während der guten halben Stunde „Turmblasen ohne Turm“ auf 150 Menschen an. Ein Publikum, das die Musiker sonst noch nie zu Gesicht bekommen haben – schließlich hören sie den Applaus in der Regel nur vom Turm aus.