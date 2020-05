TTF Kißlegg dürfen sich über den Aufstieg freuen

Da die Tischtennissaison aufgrund der Corona-Krise abgebrochen wurde, haben auch die TTF Kißlegg ihre Saison beendet. Der deutsche Verband und der Tischtennis-Verband Baden-Württemberg (TTBW) haben jüngst entschieden, wie die abgebrochenen Spielzeiten zu werten sind. Die TTF Kißlegg dürfen sich freuen.

Frauen-Verbandsklasse: Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs belegten die Kißlegger Spielerinnen Platz zwei in der Verbandsklasse Süd – nach der TTBW-Entscheidung steigen sie in die Verbandsliga auf. Somit spielt zum ersten Mal in der Geschichte der TTF eine Frauenmannschaft in der Verbandsliga. Obwohl die Kißleggerinnen im vergangenen Jahr erst die Meisterschaft in der Landesliga feierten und als Neuling in die Verbandsklasse kamen, lief es unerwartet gut und der zweite Platz (Relegationsplatz) wurde konstant gehalten. Larissa Ziegler hat mit 26:5 die beste Bilanz der gesamten Liga erspielt, aber auch Sabrina Schorer, Carolin Schorer und Uta Gierer überzeugten laut Mitteilung mit starken Leistungen. Die Relegation wäre allerdings schwierig geworden, somit profitieren die TTF von der Verbandsentscheidung.

Bezirksklasse: Die erste Männermannschaft der TTF kehrt als Tabellenerster der Bezirksklasse Allgäu nach einjähriger Abstinenz in die Bezirksliga zurück. Der Saisonabbruch beendete einen spannenden Zweikampf mit der SG Scheidegg. Am Aufstieg beteiligt waren Ulrich Kersenfischer, Robin Fischer, Stephan Kölsch, Florian Weiland, Walter Weiland, Armin Zeh, Elias Lampert und Ersatzspielerin Larissa Ziegler.