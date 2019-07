Trotz Vollbremsung Auffahrunfall nicht mehr verhindert

Ein hoher Sachschaden von etwa 30 000 Euro ist bei einem Auffahrunfall entstanden, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Bundesautobahn 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Kißlegg ereignete.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Mitsubishi auf der Autobahn in Fahrtrichtung München. An der sogenannten „Dürrener Steige“ wechselte er aufgrund hohem Verkehrsaufkommen vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dort musste er wegen des stockenden Verkehrs stark abbremsen. Der auf dem linken Fahrstreifen dahinter heranfahrenden, 56-jährigen Fahrerin eines Mercedes-Benz A-Klasse gelang es trotz Vollbremsung nicht mehr, einen Auffahrunfall zu verhindern. Beide beteiligte Fahrer wurden an der Unfallstelle durch einen angeforderten Rettungsdienst versorgt, die 56-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.