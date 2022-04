Trotz Corona ein ereignisreiches Jahr 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Kleber in Haslach konnte nach der Begrüßung durch den ersten Vorstand Jan Vochezer die Beschlussfähigkeit festgestellt werden. Der Geschäftsbericht des Vorstands zeigte, wie ereignisreich das letzte Jahr, trotz Corona, gewesen ist.

Der Neubau des Geräteschuppens für den Verein hat in der ersten Jahreshälfte sehr viel Zeit in Anspruch genommen. An unendlich vielen Wochenenden waren unzählige Helfer, abhängig von den aktuellen Coronavorgaben, vor Ort tätig. Getreu dem Motto: Viele Hände, schnelles Ende. Das schweißt die Mannschaft zusammen. Alle können sehr stolz auf den gelungenen Neubau sein.

Trotz Corona und eines eingeschränkten Flugbetriebes konnten einzelne kleinere Veranstaltungen durchgeführt werden. Begonnen wurde das Jahr mit dem Neujahrsfliegen, im Sommer folgte ein Freundschaftsfliegen und dem Segelflugtag. Am 3. Oktober 2021 konnte mit einem tollen Flugprogramm das Wochenende gut genutzt werden. Mehrere Vereinskameraden konnten bei benachbarten Vereinen an kleinen Flugtagen teilnehmen. Da die Teilnehmer sich vollständig im Freien bewegen konnten, hatten sie doch einiges an Spaß gehabt.

Beim Fesselflug World Cup in Landres nahm Jan Vochezer teil. Beim Grand Prix France konnte er den 5. Platz und beim Grand Prix Netherlands den 6. Platz belegen. Michael Fölbach konnte beim Wasserflugwettbewerb in Lugano – Böhningen den 5. Platz belegen.

Die Neuwahlen wurden von Wahlleiter Bastian Hoffmann geleitet. Der erste Vorstand Jan Vochezer und Kassiererin Tamara Hoffmann traten nicht mehr zur Neuwahl an. Der Verein bedankt sich für den sehr großen Einsatz.

Die Wahlergebnisse: Moritz Waibel (Platzwart), Michael Fölbach (2. Vorstand), Oliver Sessler (Schriftführer), Bastian Hoffmann (1. Vorstand), Marc Wirbel (Jugendwart), Felix Rohr (Kassierer) und Julian Fischer (Homepage Administrator).

Für das laufende Jahr ist der Verein sehr zuversichtlich, dass wieder ein normales Vereinsleben mit vielen interessanten Veranstaltungen, Wettbewerben und gemütlichen gemeinsamen Wochenenden mit Lagerfeuer möglich sein wird.

Der Modellflugsport ist für Groß und Klein sehr vielseitig. Aktuelle Informationen sind auf der Website https://mfc-wangen-kisslegg.de oder auf Facebook zu finden.