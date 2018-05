Trompeter und Organist bringen in Kißlegg barocke Werke zu Gehör

Barocke Werke stehen im Mittelpunkt des Konzertes am Samstag, 26. Mai, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Gallus und Ulrich in Kißlegg. Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser an den Trompeten und der Organist Gregor Simon versprechen den Besuchern laut Pressemitteilung ein abwechslungsreiches und einnehmendes Konzertprogramm.

Seit mehr als 20 Jahren bringen die Musiker Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser barocke Trompetenkonzerte zur Aufführung und stellen sich dabei immer neuen Herausforderungen. Bei dem Konzert in St. Gallus und Ulrich in Kißlegg werden sie durch den studierten Kirchenmusiker Gregor Simon ergänzt. Das Konzert findet innerhalb der „Katholischen Erwachsenenbildung Kißlegg“ statt. Neben Werken für zwei (Piccolo-)Trompeten und Orgel werdem auch originale Orgelliteratur sowie Orgelimprovisationen zu hören sein.

Die Barockzeit ist laut Veranstalter berühmt für ihren Prunk, die Pracht, die überbordende Lebensfreude. Dies komme auch in der barocken Musik zum Ausdruck – umso mehr, wenn sie von Piccolo-Trompeten und der Orgel als Königin der Instrumente gespielt werde. Barockmusik fordere höchste Virtuosität und größte Ansprüche an das musikalische Können.

Das Konzert ist Teil einer barocken Konzertreihe, die ursprünglich vom ehemaligen Diözesanmusikdirektor Josef Fleschhut begründet wurde, der im Dezember 2016 verstarb. Weitere Konzerte der Reihe finden am 31. Mai in Steinhausen, 2. Juni in Buxheim, 3. Juni in Bad Waldsee, 10. Juni in Burgau, 4. August in Burgau, 4. August in Burgau, 5. August in Krauchenwies, 8. August auf der Insel Reichenau, 11. August in Bad Wurzach, 12. August in Irsee und am 15. August in Ottobeuren statt.