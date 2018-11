Trinkwasser ist nicht gleich Löschwasser

Eine Trinkwasserversorgung heißt nicht gleich, dass man auch mit Löschwasser versorgt ist. Diese Tatsache sorgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung für Verwunderung. Rund 300 Grundstücksbesitzer rund um Kißlegg werden in den kommenden Wochen benachrichtigt, dass sie in Sachen Löschwasser nachrüsten müssen.

Vor allem die Versorgung in Immenried warf Fragen auf. Der Ortschaftskern ist zwar an das kommunale Wassernetz angeschlossen, trotzdem bedeute das nicht, dass auch die Versorgung mit Löschwasser sichergestellt ist, machte die Verwaltung klar. In Immenried ist der Wasserdruck nicht sonderlich hoch und die Leitungen sind im Vergleich zu Kißlegg, Zaisenhofen und Waltershofen klein. Im Brandfall könne es dadurch im Außenbereich von Immenried zu Problemen kommen. Größere Leitungen nachzurüsten, sei aber nicht sinnvoll bei einer Ortschaft mit 600 Personen, sagte Bürgermeister Dieter Krattenmacher: „Die Wasserleitungen wären nicht ausgelastete und es könnte zu Keimbildung kommen, wenn das Wasser zu lange steht.“ Allerdings soll im kommenden Jahr der Wasserdruck in den Leitungen erhöht werden.

Maximal 300 Meter fahrbare Wegstrecke für die Feuerwehr

Dass die Bewohner Beiträge für Trinkwasser zahlen und trotzdem kein Löschwasser zur Verfügung hätten, sehe er nicht ein, wandte Friedrich Rockhoff (CDU) ein: „Ich denke nicht, dass allen klar ist, dass Trinkwasser nicht gleich Löschwasser bedeutet.“ Das sei nie anders kommuniziert worden, antwortete Krattenmacher. Dass die Leitungen in Immenried klein seien, sei immer klar gewesen.

Auch die Frage, wie weit der Weg zur nächsten Wasserquelle sein darf, wurde diskutiert. „Im Landkreis Ravensburg gilt, dass 300 Meter fahrbarer Weg das Maximum sind“, stellte Bauamtsleiter Manfred Rommel klar. Während die Feuerwehr mit dem verfügbaren Wasser am Grundstück im Brandfall beginnt zu löschen, werde parallel eine Leitung zur nächsten Wasserquelle gelegt, auch bei Schnee zum Beispiel, antwortete Bürgermeister Krattenmacher auf die Nachfrage von Walter Weiland (CDU), wer für die Zugänglichkeit von Flüssen und Seen zuständig sei. Möglich sei auch, dass Nachbarn sich zusammenschließen, schlug die Verwaltung vor. Doch in der Benachrichtigung, die an alle betroffenen Eigentümer verschickt ist, stehe nicht, ob der Nachbar auch betroffen sei, antwortetet Krattenmacher auf die Nachfrage von Andreas Kolb (GOL), wie man sich untereinander austauschen könne.

„Im Ernstfall geht es um Menschen und ihr Hab und Gut“

„Nicht alle Grundstücke im Außenbereich haben genug Platz für einen Wassertank oder einen Teich“, warf Bruno Buchner (CDU) ein. Das müsse im Einzelfall angeschaut und mit der Feuerwehr beraten werden, sagte Krattenmacher. Die Feuerwehr, insbesondere Kommandant Andreas Wiltsche, sei sowieso bereit dazu, Anwohner bei aufkommenden Fragen rund um das Thema Löschwasser zu beraten. Klar müsse aber sein, so Krattenmacher, „dass jeder auch eine gewisse Eigenverpflichtung hat“. Es gehe schließlich im Ernstfall um Menschenleben und deren Hab und Gut.