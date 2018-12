3000 Euro Sachschaden ist an einem Transporter bei einem Unfall am Donnerstag gegen 2.30 Uhr auf der K 8043 entstanden, teilt die Polizei mit. Ein 38-jähriger Mann war mit seinem Ford-Transit von Leupolz kommend in Richtung Kißlegg unterwegs und kam aus bislang unbekannten Gründen in Höhe Oberammisweiler nach links von der Straße ab. Er streifte einen Leitpfosten sowie ein Straßenschild und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen.