Tipps vom Kißlegger Fachmann: So gießt man im Garten richtig und spart Wasser

Mit im Mittel steigenden Temperaturen samt immer längeren Trockenphasen macht sich der Klimawandel in der Region zunehmend bemerkbar. Insofern kommt auch im Garten dem Wasser eine wachsende Rolle zu.

Doch wie gießt man richtig und geht dabei möglichst sparsam mit dem wertvollen Nass um? Wolfgang Mair, Vorsitzender der Garten- und Blumenfreunde aus Kißlegg und Fachberater des Vereins, hat dazu einige Tipps.

Wann gießt man am besten?

Der Landesverband der Gartenfreunde empfiehlt allgemein, abends zu gießen. Einerseits, weil wegen der niedrigeren Temperaturen weniger Wasser verdunstet und mehr davon den Pflanzen zur Verfügung steht.

Zum Anderen, weil Pflanzen dann die ganze Nacht Zeit haben, ihre vom Tag leeren Reserven aufzufüllen. Wolfgang Mair sagt aus eigener Erfahrung: „Morgens oder abends ist eigentlich egal, Hauptsache nicht sonnig oder hohe Temperaturen.“ Bei einigen Gemüsesorten wie der Tomate, die in Gewächshäusern oder unter Schutzdächern stehen, empfehlen beide jedoch das morgendliche Gießen.

So könnten Pilzkrankheiten vermieden und Schnecken besser ferngehalten werden, „weil sich die Feuchtigkeit nicht so lange hält“, wie Mair weiß.

Wie wässert man Pflanzen richtig?

Nicht bei Hitze oder in der prallen Sonne, nicht direkt auf die Blätter, denn Wassertropfen können dann auf der Oberfläche wie Brenngläser wirken und die Pflanzen nehmen Schaden. Vor allem im Gemüsegarten gilt: Das Wasser lieber an die Wurzeln. Auch die richtige Wassertemperatur ist wichtig, denn wärmeres Wasser, beispielsweise aus dem Regenfass, vertragen die Pflanzen viel besser.

„Bei kaltem Wasser, wie aus der Leitung, bekommen manche Pflanzen einen richtigen Kälteschock und wachsen zudem nicht so schnell“, sagt Wolfgang Mair. Zierpflanzen und Stauden sollten regelmäßig und gleichmäßig gewässert werden. Rasen braucht man laut Mair „normalerweise nicht gießen, außer bei anhaltender Trockenheit, und dann lieber ausgiebig und nicht jeden Tag“.

Bei Bäumen gilt: Nicht am Stamm gießen, sondern im Randbereich der Krone, weil Bäume wegen des weitreichenden Wurzelwerks das Wasser dort am besten aufnehmen können.

Wie viel und wie oft soll man wässern?

Die Grundregel lautet: lieber reichlich und nicht ganz so häufig als täglich und eher oberflächlich. Beim selteneren, aber durchdringenden Gießen verdunstet das Wasser nicht so schnell und die Pflanzen entwickeln ein kräftigeres, tieferes Wurzelwerk.

Sie können deshalb Wasservorräte auch aus tieferen Bodenschichten erschließen und sind gegen Trockenheit besser gewappnet. „Pflanzen soll man erziehen“, zitiert Mair hier einen Fachberater des Landesverbands. Grundsätzlich gilt in puncto Häufigkeit auch: Frische Setzlinge mehr gießen als ältere mehrjährige Pflanzen.

Ähnliches trifft auch auf Obstbäume zu, wobei diese in der Blütezeit und beim Heranreifen der Früchte mehr von dem Nass brauchen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Standort der Pflanzen, ob sie also an einem schattigen Plätzchen stehen oder der prallen Sonne ausgesetzt sind.

Wie kann man Wasser sparen?

Im Gegensatz zu teurem und wertvollem Trinkwasser aus der Leitung kostet Regenwasser nichts und ist kalkarm, also ideal für Pflanzen. Wer also die Möglichkeit hat, das Nass vom Himmel in Tonnen oder Fässern aufzufangen, sollte dies unbedingt tun – auch wegen der besseren Temperierung (siehe oben). Bei größeren Gärten oder hohem Wasserverbrauch lohne sich eine Zisterne langfristig auf jeden Fall, sagt Wolfgang Mair.

Vielleicht weniger bekannt als Wassersparmethode ist das Mulchen. Organisches Material wie Rasenschnitt oder Laub führt dazu, dass der Boden nicht so schnell austrocknet, außerdem sei es durch sein Verrottung ein zusätzlicher Dünger, so der Kißlegger Fachberater. Regelmäßiges Auflockern des Bodens helfe ebenfalls, dass weniger Wasser verdunste.

Mair wässert in seinem üppigen Garten übrigens noch auf die „konservative“ Art und Weise, also mit der Gießkanne. Der Vorteil: Man kann gezielt an den nötigen Stellen gießen und zudem sparsam dosieren. Wer keine schweren Gießkannen – bei Mair ist es noch eine blecherne darunter – schleppen will, für den kann ein automatisches Bewässerungssystem eine Alternative sein, vor allem auf dem Balkon oder für Pflanzkübel. Für den Garten gibt es ebenfalls vollautomatisch arbeitende Bewässerungsanlagen.