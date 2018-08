Tipps für den Urlaub daheim in Kißlegg

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.“ Dieses Sprichwort, angelehnt an Johann Wolfgang Goethes Gedicht „Erinnerung“, hat wohl jeder schon einmal vernommen oder sogar gebraucht. Und warum sollte man die Sommerferien oder den Urlaub nicht auch mal dafür nutzen, seine Heimat besser kennenzulernen und neu für sich zu entdecken? Wir fragen in den Gemeinden rund um Wangen nach Tipps für Daheimgebliebene. Heute in Kißlegg.

Während der noch verbleibenden Sommertage steht das Strandbad ganz oben auf der Liste von Orten, die man in Kißlegg im Sommer besucht haben sollte, rät Verena Häge vom Gästebüro Kißlegg. Das Strandbad am Obersee hat noch bis zum Beginn der Schulzeit Mitte September täglich bei gutem Wetter von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Ebenfalls draußen an der frischen Luft kann man sich zum Beispiel auch im Arriesrieder Moos bewegen. „Touren durch das Arriesrieder Moos und das Bürgermoos sind auch für Kinder geeignet“, rät Häge. Sowieso seien alle Wanderwege rund um Kißlegg und die Seen empfehlenswert für Daheimgeblieben und Gäste gleichermaßen.

Ein weiterer Tipp für die Sommerferien: Am kommenden Donnerstagsabend gibt es noch ein Mal das Open-Air-Kino am Neuen Schloss. Die Filmvorstellung findet allerdings nur bei gutem Wetter statt.