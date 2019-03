Theaterverein spendet an Café

Der Theaterverein Immenried hat 3800 Euro an das „Café Vergissmeinnicht“ in Kißlegg gespendet. Die Summe kam bei einer Benefiz-Aktion zusammen: Der Theaterverein hatte in der Turn-und Festhalle Immenried das Stück „Honig im Kopf“ aufgeführt. Von den Eintrittsgeldern ging jeweils ein Euro in den Spendentopf, hinzu kamen Spenden von Firmen und Bürgern, heißt es in einer Pressemitteilung. Die ehrenamtlichen Helfer nahmen den Scheck bei einem Treffen mit Schauspielern und Vereinsmitgliedern entgegen. Doch das „Café Vergissmeinnicht“ brauche nicht nur finanzielle Unterstützung, heißt es weiter. Derzeit werden ehrenamtliche Helfer gesucht. Interessierte können sich während der Treffen bei Heidemarie Kuon melden. Die Treffen finden jeden Montag von 14 bis 17 Uhr im Katholischen Gemeindehaus, Klosterhof 4 in Kißlegg statt.