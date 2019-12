Theaterbühne Waltershofen spielt heitere Komödie „Das Verlegenheitskind“

Bei der Theaterbühne Waltershofen laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Spielsaison 2019 / 2020 schon auf Hochtouren. Aufgeführt wird das heitere Bühnenstück von Franz Streicher „Das Verlegenheitskind“. Gespielt wird dem 27. Dezember in der Oskar-Farny-Halle in Waltershofen. Mit dem neuen Stück ist sich Spielleiter Franz Reich sicher, dass er wieder den Lachnerv der Zuschauer trifft, heißt es in der Ankündigung.

In dem Stück weiß sich der Pantoffelheld Armandus Quandt gegen seine geizige Frau, die ihm keinen Cent Taschengeld zukommen lässt, nur mit dem Geständnis zu helfen, für eine uneheliche Tochter Sorge tragen zu müssen. In 25 Jahren kam dabei ein schönes Extrageld zusammen. Als sich aber sein Sohn in das „Verlegenheitskind“ verliebt, lässt sich die Notlüge nicht länger aufrechterhalten. Dafür hat jetzt der wahre Vater die Scherereien am Hals, denn der hat seine Jugendsünde bisher erfolgreich verheimlicht. Turbulente Szenen sind vorprogrammiert, so das Schreiben weiter.

Aufführungstermine sind 27 und 28. Dezember, 2., 3. und 4. Januar 2020 jeweils um 20 Uhr sowie am 29. Dezember um 14 Uhr.

Der Karten-Vorverkauf läuft bereits: Kartenreservierung nimmt Erhard Huber unter der Telefonnummer 07563 / 1207 täglich ab 19 Uhr oder per E-Mail an karten@theaterbuehne-waltershofen.de entgegen.