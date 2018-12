Theater Immenried spielt „Honig im Kopf“

Was Emma Schweiger und Dieter Hallervorden auf den TV-Bildschirmen geschafft haben, möchte das Team um Regisseur Sandro Droth auch auf seiner Theaterbühne umsetzen. Das schwierige Thema Alzheimer soll in der rührenden, aber trotzdem schwungvollen Komödie „Honig im Kopf“ auf würdevolle, aber leichtfüßige Art in der Turn- und Festhalle Immenried aufgeführt werden, so die Ankündigung. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf www.theater-immenried.de, Die Aufführungen finden im Dezember am 26., 28., 29., und im Januar am 2., 3., 4., und 5. jeweils um 20 Uhr statt; Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Familie Patscheider, Telefon 07563/914664 (Dienstag, Mittwoch und Freitag von 18 bis 20 Uhr). Der Silvesterball ist ausverkauft. Foto: Theater