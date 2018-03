Tettnanger übernimmt die Fliesengalerie in Kißlegg

Nach 20 Jahren Betrieb hat Ulrike Müller-Welte die Fliesengalerie in Kißlegg-Zaisenhofen an Frank Schreibmüller übergeben. „Ich freue mich, dass der Betrieb so reibungslos weitergeht“, sagt Müller-Welte. Mit Schreibmüller habe sie einen geeigneten Nachfolger gefunden. Der 30-jährige Tettnanger hat selbst Fliesenleger gelernt und ist zusätzlich Kaufmann. Er bringt ein paar neue Ideen mit in die Fliesengalerie: „Künftig können Privatkunden Maschinen wie Fliesenschneider oder Diamantbohrer leihen. Außerdem bieten wir auch Beratung vor Ort an“, erzählt Schreibmüller, der das Geschäft mit seiner Frau Isabelle Schreibmüller seit 1. Januar führt. Die beiden Mitarbeiterinnen Gaby Seybold und Angelika Igelmaier sind übernommen worden.