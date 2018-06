Teleskopschlagstock im Handschuhfach gefunden

Gegen das Waffengesetz hat ein 48-jähriger Autofahrer verstoßen, der in der Nacht zum Dienstag gegen 0.20 Uhr von Beamten des Verkehrskommissariats Kißlegg auf der A 96 in Fahrtrichtung München an der Anschlussstelle Kißlegg kontrolliert worden ist. Wie die Polizisten laut Bericht feststellten, hatte der Autofahrer im Ablagefach der Fahrertür einen Teleskopschlagstock deponiert. Da der 48-Jährige kein berechtigtes Interesse zum Führen des Schlagstocks nachweisen konnte, stellten ihn die Beamten sicher und zeigten den Mann an.