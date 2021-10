Telemann-Kantaten und Kammermusik im Originalklang in der Barock-Kirche in Kisslegg

Nach den Auftaktveranstaltungen des Hassler-Consorts unter der Leitung von Franz Raml im Juli und September gastiert das Ensemble am Samstag, 16. Oktober, um 19 Uhr in der Barock-Kirche St. Gallus in Kisslegg. Unter dem Motto „Landpartie Barockmusik“ erklingt Musik von Georg Philipp Telemann auf Originalinstrumenten.

Zu Lebzeiten war er in ganz Europa bekannt und seine Werke wurden ihm förmlich aus der Hand gerissen: Georg Philipp Telemann, Komponist aus Magdeburg, der in Hamburg als städtischer Musikdirektor wirkte und gleichermaßen produktiv für die Oper und die Kirche schrieb. Als man in Leipzig einen neuen Thomaskantor suchte, wollte man Telemann und als dieser absagte, war man sehr enttäuscht und entschied sich zähneknirschend für Johann Sebastian Bach.

Werke passen hervorragend in die Barockkirche

Wie erfrischend Telemanns Musik klingt, können Liebhaber von Barockmusik im Konzert des Hassler-Consorts in Kisslegg hören. Es erklingen die Sopran-Solokantaten „Da Jesu, deinen Ruhm zu mehren" und „Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn", sowie die „Sonata à 3“ und das „Quatuor in g-Moll“. Alle Werke sind um 1730 entstanden und passen so hervorragend für ein Konzert in der barocken Kirche in Kisslegg.

Das international besetzte Hassler-Consort spielt dieses Programm in der Besetzung Teun Wisse - Blockflöte, Susanne Schütz - Barockvioline, Armin Bereuter - Gambe, Niels Pfeffer - Laute, Franz Raml - Orgel und Cembalo. Solistin ist die als Händel- und Mozart-Sängerin gefeierte französische Sopranistin Bénédicte Tauran.