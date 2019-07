Taxis fahren statt Zügen

Der Zug 22886 von Memmingen nach Aichstetten muss am Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. Juli, jeweils in der Nacht wegen Oberleitungsarbeiten auf der Strecke ausfallen. Wie die Bahn weiter mitteilt, stehen als Ersatz Taxis zur Verfügung. Diese können nur mit gültigem Fahrausweis benutzt werden und fahren ab Memmingen. In Aichstetten schließt dann der reguläre Schienenersatzverkehr in Richtung Kißlegg an. Laut der Pressemitteilung der Bahn stehen am Kißlegger Bahnhof um 0.20 Uhr die Taxis bereit.