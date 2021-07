„Tankstellen“-Gottesdienst für Jung und Alt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangen Sonntag fand an der Outdoorkirche in Rötsee wieder ein großer Gottesdienst mit über 80 Mitfeiernden statt. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand ein Lagerfeuer und die Lesung von Mose am brennenden Dornbusch.

Passend dazu wurde vom Vorbereitungsteam aus Jugendlichen der Seelsorgeeinheit Kißlegg die Frage gestellt: „Wofür brenne ich?“ und „Wofür möchte ich wieder brennen?“ Die persönlichen Antworten wurden auf kleine Holzbrettchen geschrieben und im Anschluss ins Feuer geworfen.

„Das Feuer, welches wir in unseren Hobbys, Ehrenämter und im Einsatz für andere Menschen spüren, darf heute Abend wieder neu entfacht werden, um wieder voller Energie und Lust zu starten. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott auch aus dem kleinsten Funken wieder ein Feuer in uns entfachen kann. “, so Dekanatsjugendseelsorger Georg Wößner in seiner Ansprache.

Der Gottesdienst wurde damit zu einer Tankstelle für alle Mitfeiernden. Zum Mitsingen und Feiern lud die Musik der „Nochbers“ aus Bad Waldsee ein, die dem gesamten Gottesdienst einen schönen Rahmen gab. Die Möglichkeit der Begegnung am Lagerfeuer und das gemeinsame Stockbrot grillen komplettierte den Abend. Der nächste Outdoorgottesdienst in Rötsee findet am 25.07.2021 um 19:00 Uhr statt.