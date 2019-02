Tabellenführer Berg muss noch warten

Tabellenführer TSV Berg wollte sich am Samstag aus der Winterpause der Fußball-Landesliga verabschieden. Doch der TSV muss sich eine weitere Woche gedulden. Das für 15 Uhr bei der SG Kißlegg angesetzte Spiel wurde abgesagt. Auch der SV Kehlen und der FC Leutkirch haben weiter spielfrei, da ihr Duell schon längst auf Samstag, 20. April, verlegt worden ist.

„Das Spiel gegen Berg findet nicht statt“, antwortete Roland Wiedmann auf die Anfrage, ob denn am Samstag in Kißlegg gespielt werden könne. Was der SGK-Trainer nicht hinzufügen musste, weil es offensichtlich war: Der Platz im Krumbach-Stadion ist noch nicht bespielbar. Das hatte sich längst abgezeichnet. Denn durch den strengen Winter lag lange Schnee auf dem Rasen. So lange, dass die Vorbereitung des Tabellenletzten Kißlegg auf die restlichen Saisonspiele empfindlich beeinträchtigt wurde. Da der Verein keinen Kunstrasen- oder Hartplatz besitzt, mussten sich die Fußballer überwiegend auf Laufeinheiten konzentrieren. Um überhaupt mit dem Ball in Berührung zu kommen, luden sich die Kißlegger zu Auswärtsspielen ein, um testen zu können. Siegen gegen den SV Eglofs (5:2), den FC Lindenberg (2:1) und den SV Seibranz (2:1) standen Niederlagen gegen den SV Beuren (0:2) und den SV Baindt (0:1) gegenüber, dazu gab es ein 0:0 gegen den FC Isny.

Berg verlor beim SSV Ulm mit 1:7, gegen den FC Wangen mit 0:1, spielte 2:2 gegen den SSV Ehingen-Süd und besiegte den FC Holzhausen mit 6:1. Nun geht es für den TSV erst am 9. März gegen den SV Ochsenhausen los, Kißlegg spielt in Weiler. Leutkirch empfängt den SV Dotternhausen, Kehlen muss zum SV Oberzell.