Tödlicher Motorradunfall in Kißlegg

Ein 21-Jähriger ist am Samstagnachmittag zwischen Kißlegg und Rempertshofen mit seinem Motorrad aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und stieß dort mit einem Auto zusammen. Der Motorradfahrer starb laut Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der schwere Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der L265 zwischen Kißlegg und Rempertshofen. Laut Polizei kam der 21-jährige Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache im Bereich einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto eines 26-Jährigen zusammen.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsversuche erlag der 21-Jährige laut Polizei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der entgegenkommende Autofahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, teilt die Polizei weiter mit.

Neben der Polizei waren an der Unfallstelle der Rettungsdienst des DRK, ein Rettungshubschrauber sowie die Freiwillige Feuerwehr Kißlegg im Einsatz. Diese rückte mit zwei Einsatzwagen aus, erklärt Kommandant Andreas Wiltsche auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die Strecke sei zwar kein Unfallschwerpunkt, Unfälle, auch schwere, kämen allerdings schon alle paar Jahre vor, so Wiltsche.