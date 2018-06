Täter bricht in Bistro ein

Ein unbekannter Täter hat sich laut Polizei in der Zeit zwischen Sonntagnacht gegen 3.30 Uhr und Montagmorgen circa 8Uhr über ein Toilettenfenster Zutritt in den Gastraum eines Bistros in der Herrenstraße verschafft. Offensichtlich auf der Suche nach Bargeld flüchtete er unerkannt mit seiner Beute von wenigen hundert Euro. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Identität des Täters dienen könnten, werden an das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/984-3333 erbeten.