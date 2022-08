SV Waltershofen dreht Derby gegen den SV Gebrazhofen

Der SV Amtzell ist der erste Tabellenführer der neuen Saison in der Fußball-Kreisliga AIII. Dank eines 4:1-Erfolgs gegen den FC Scheidegg setzte sich die Mannschaft von Trainer Erhard Ambs an die Spitze. Mit einem knappen Derbysieg gestartet ist der SV Waltershofen gegen den SV Gebrazhofen.

Ebenfalls erfolgreich war die erste Partie der neuen SGM Unterzeil/Seibranz, die 2:1 gegen die zweite Mannschaft des FV Rot-Weiß Weiler gewann. Drei Punkte gab es auch für den SV Eglofs, der sich beim 2:1 in Deuchelried erstens gut vom Verletzungsschock von Pascal Rasch unter der Woche zeigte und zweitens einen frühen Rückstand drehte. Auswärtssiege holten zudem die beiden Aufsteiger SV Aichstetten (2:1 beim Türk SV Wangen) und TSV Stiefenhofen (2:1 beim FC Lindenberg). Etwas überraschend musste die SG Kißlegg ohne Punkte die Heimreise antreten. Beim TSV Röthenbach verlor der Bezirksliga-Absteiger mit 1:3.

Timo Riess steht dem SV Gebrazhofen wieder zur Verfügung

Im ersten Saisonspiel musste der SV Gebrazhofen eine bittere Niederlage gegen den direkten Lokalrivalen aus Waltershofen verkraften. Trainer Dietmar Dengler konnte auf den vollen Kader zurückgreifen. Auch Timo Riess, der in den letzten Monaten der vergangenen Spielzeit verletzungsbedingt ausgefallen ist, stand dem Team wieder zu Verfügung und durfte zunächst auf der Bank Platz nehmen. Die Partie startete ausgeglichen bei brütend warmer Sommerhitze und Sonnenschein. Beiden Teams schien noch der Zugriff im ersten Saisonspiel zu fehlen und man behalf sich zunächst mit langen Bällen in die gegnerische Hälfte, ohne dass sehenswertes Kurzpassspiel auftrat. Die erste große Gelegenheit Mitte der ersten Hälfte konnte der SVG verbuchen, nach schöner Kombination durchs Mittelfeld musste der Keeper des SVW, Elias Sonntag, nach strammen Schuss aus der Mitte zum ersten Mal in höchster Not eingreifen. Kurz darauf war es dann so weit, als Julian Wucher eine Freistoßflanke von Manuel Klaus verwerten konnte und den Ball unter die Latte nagelte (30.). Im Laufe der ersten Halbzeit blieben auch weiterhin die großen Möglichkeiten und der schöne Fußball fern vom Sportplatz, so ging es in einer ausgeglichenen Partie in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang zeigten sich die Gäste des SVG als größerer Aktivposten. Der mittlerweile gekommene Riess konnte auf der linken Außenbahn erste Akzente setzen. Dessen schöne Volleyabnahme vom linken 16er-Eck landete jedoch nur am Außenpfosten. Auch der SVW wurde nun zusehends aktiver und konnte die ein oder andere Tormöglichkeit verbuchen. Mit dem Wechsel von Florian Netzer kam nochmals Schwung in die Partie und dieser konnte dem Spiel mit dem schönsten Angriff der Partie seinen Stempel aufsetzen. Nach Freistoß für den SVW auf der Gegenseite konnte Netzer den Ball erobern und auf der rechten Seite entlang treiben. In der Mitte fand der Ball nun zu Manuel Klaus, welcher mit seiner zweiten Torvorlage zu Julian Kämmerle lupfte. Dieser vollendete den sehenswerten Konter zum 0:2 (64.).

Querschläger leitet Siegtreffer ein

In kürzester Zeit schaffte es der SVG nun, durch individuelle Fehler und etwas Pech, dem Spiel eine ganz besondere Note zu verleihen. Erst zappelte nach kurioser Freistoßsituation der Ball zum 1:2 im Netz: Felix Härtl war der Torschütze für Waltershofen. Nur zwei Minuten später musste der SVG nach einem Tackling von Werner Baumann einen Foulelfmeter hinnehmen, welcher den Ausgleich durch Marc Hirscher besiegelte (69.). Danach gelang dem SVW sogar noch der Führungstreffer, in der kuriosesten Szene der Partie beschrieb der SVW Liveticker die Szene folgendermaßen: „Waltershofen dreht das Ding. Ein Querschläger gerät zu Höpperle (Andreas Höpperle, Anm. d. Red.), der auf einmal 25 Meter vor dem Tor den Ball hat und zu Härtl (Maximilian Härtl, Anm. d. Red.) nach links passt. Dieser lässt dem Torwart keine Chance und schlenzt ihn rechts oben sehenswert in den Winkel.“ Mit dem 2:3 schien die Stimmung bei Fans und Spielern nun am absoluten Zenit, es häuften sich die Nickligkeiten sowohl auf dem Spielfeld als auch neben dem Platz. Die SVG warf nun alles nach vorne. Neben diverser Standards hatte Florian Netzer noch die größte Chance zum Ausgleich, sein strammer Abschluss flog aber knapp über das Tor.