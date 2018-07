Stromausfälle in Kißlegg, Wolfegg und Waldburg wieder behoben

Gleich in drei Orten ist heute Vormittag in der Region Allgäu-Oberschwaben das Licht ausgegangen: In Waldburg, Wolfegg und Kißlegg kam es laut der NetzeBW zu Stromausfällen, die zusammenhingen.

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr kam es zu einem Defekt an einem 20 000 Volt Erdkabel der Netze BW im Bereich der Ortsnetzstation Buchenweg in Waldburg, teilt die Netzte BW mit. Der verursachte zehn Minuten später zunächst einen Stromausfall in der gesamten Kerngemeinde. Weitere vier Minuten später führten Folgefehler auch zur Versorgungsunterbrechung im Westen und Norden von Kißlegg sowie in Wolfegg und einigen Weilern und Höfen im Süden der Gemeinde.

Alle Haushalte wieder angeschlossen

Der Bereitschaft sei es laut NetzteBW in Abstimmung mit der zentralen Leitstelle gelungen, die Fehlerstellen im Kißlegger Gewerbegebiet nördlich des Bahnhofs sowie im Bereich der Altdorfer Straße in Wolfegg zu lokalisieren und unmittelbar danach zunächst freizuschalten. Nach weiteren Schaltmaßnahmen konnten ab 10.44 Uhr die Anschlüsse in Waldburg und Wolfegg nach und nach wieder ans Netz gehen. Ab 11.31 Uhr floss der Strom auch in Kißlegg. Bis 11.39 Uhr waren alle Haushalte und Betriebe in den drei betroffenen Gemeinden wieder versorgt, wie die NetzeBW weiter mitteilt.

Noch am Dienstagmittag begannen die Monteure der Netze BW mithilfe eines Kabelmesswagens, die insgesamt drei Fehlerstellen präzise zu orten. Die sollen im Anschluss möglichst schnell aufgegraben und repariert werden.