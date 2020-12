Streit unter Asylbewerbern in Kißlegg eskaliert

Zwei Geflüchtete haben sich am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages während ihres Streits in einer Kißlegger Asylbewerberunterkunft schwer verletzt.

Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen warf ein 25-jähriger aus Kamerun stammender Mann, wie bereits am Abend zuvor, zunächst Steine auf einen 33-jährigen Nigerianer. Im weiteren Verlauf griff er den älteren Mann mit einem Tortenglätter an und versuchte damit, in Tötungsabsicht auf diesen einzustechen. Nachdem der 33-Jährige dem Angriff ausweichen konnte, kam es zur einer Auseinandersetzung, bei dem jüngere Mann erhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich und der ältere eine Bisswunde am Arm erlitt.

Durch einen weiteren, ebenfalls in Tötungsabsicht geführten Angriff des 25-jährigen Tatverdächtigen mit einem Kugelschreiber-Teil fügte dieser seinem Opfer zudem eine Wunde im Gesicht zu. Der Beschuldigte konnte unmittelbar nach der Tat durch Polizeibeamte widerstandslos festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter am 26. Dezember gegen ihn einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Seither befindet er sich in einem psychiatrischen Krankenhaus.