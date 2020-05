Streit beim Gassigehen

Zu einem Streit unter Hundehaltern ist es am Dienstag um kurz vor 16 Uhr in der Nähe des Friedhofs in der St.-Anna-Straße in Kißlegg gekommen.

Ein 44 Jahre alter Mann traf laut Polizeibericht mit seinem nicht angeleinten Vierbeiner auf zwei Frauen, die ebenfalls mit drei Hunden spazieren gingen. Als der nicht angeleinte Hund mit einem der angeleinten Hunde zu raufen begann, geriet eine der Frauen mit dem Hundehalter derart in Streit, dass dieser der Frau mit der Leine auf den Arm schlug. Das Polizeirevier Wangen versucht die genauen Umstände der Tat nun zu klären.