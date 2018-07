Strandbad schließt am Sonntag

Die Badesaison neigt sich dem Ende zu. Am kommenden Sonntag, 11. September, schließt das Strandbad Obersee offiziell seine Pforten für die Badesaison. Die Gemeinde Kißlegg bietet ihren Badegästen an, bei freiem Eintritt, aber auch auf eigene Verantwortung im Obersee zu schwimmen. Besitzer einer Dauerkabine werden gebeten, diese noch bis Sonntag zu räumen. Nach verlorenen Gegenständen kann ebenfalls noch bis zu diesem Zeitpunkt an der Strandbadkasse gefragt werden.