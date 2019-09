Stellwerk bei Leutkirch defekt: Bahnverkehr beeinträchtigt

Wegen einer Störung an einem Stellwerk in der Nähe von Leutkirch ist es am Montagmorgen gegen 5 Uhr auf den Strecken zwischen Memmingen und Lindau sowie zwischen Kißlegg und Aulendorf zu Verzögerungen und Ausfällen im Zugverkehr gekommen.

Wie die Bahn weiter mitteilt, sei gegen 6 Uhr ein Schienenersatzverkehr zwischen Aulendorf und Kißlegg eingerichtet worden. Gegen 6.30 sei die Störung zwar behoben worden, heißt es weiter, trotzdem seien in der Folge weitere Züge auf der Strecke bis zu 30 Minuten verspätet.

Kurz vor 8 Uhr meldete die Bahn, dass die Lage sich „weitestgehend normalisiert“ habe und es keine weiteren Beeinträchtigungen auf der Strecke mehr gebe.