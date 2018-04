Startschuss für den Kißlegger Inklusionskindergarten

Die künftigen Nutzer griffen am Freitag zur Schaufel. Kinder der Kindergärten St. Monika, St. Gallus und des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben (KZBO) vollzogen bei bestem Wetter und ausgestattet mit Helm und dem richtigen Werkzeug den offiziellen Spatenstich für den neuen Inklusionskindergarten-Neubau. Beim in dieser Form einmaligen Modell blickte „Bauherr“ Pfarrer Robert Härtel und KBZO-Vorstandsvorsitzender Ulrich Raichle gemeinsam mit Bürgermeister Dieter Krattenmacher zurück und voraus. Läuft alles nach Plan wird der Einzug der Kinder Ende des kommenden Jahres erfolgen.

Rund 45 Jahre nach dem Bau des Kindergartens St. Monika sind in seiner unmittelbaren Nachbarschaft seit vergangenem Montag bereits wieder Bagger und Lastwagen am Werke. Am Freitagvormittag legten sie allerdings eine kurze Pause ein, um Kinder, Eltern, Vertretern der Gemeinde, Kirchen und des KBZO den „offiziellen“ Spatenstich zu ermöglichen.

Idee entstand 2014

„Jetzt wird’s ernst“, leitete Pfarrer Robert Härtel jenen nächsten Meilenstein ein, den die „Kindertagesstätte, in der Kinder mit und ohne Einschränkung auf selbstverständliche Weise miteinander aufwachsen können“ so mit sich bringt. Erste Gedanken an einen Inklusionskindergarten reiften in Kißlegg Ende 2014. Im ersten Quartal 2015 signalisierte die katholische Kirchengemeinde ihre Bereitschaft. Vor ziemlich genau einem Jahr brachte ein Architektenwettbewerb Klarheit, wie die neue, künftig achtgruppige Einrichtung ausschauen könnte.

Als „denkwürdigen und bewegenden Tag“ bezeichnete Härtel den Tag des Spatenstichs, der „in die über hundertjährige Kindergarten-Geschichte unserer Kirchengemeinde eingehen wird.“ Besonders freute sich Härtel für und mit den Eltern behinderter Kinder, die in der täglichen Sorge um ihre Kinder oft über Gebühr beansprucht werden: „Sie in Ihrer Arbeit zu unterstützen und zu entlasten, sehen wir als Kirchengemeinde im Blick auf das Beispiel Jesu als christliche Aufgabe an.“

Lange Vorgeschichte der Inklusion

Von einer „langen Vorgeschichte“ sprach Ulrich Raichle. Bis 2000 noch ausschließlich in Weingarten angesiedelt, fand das KZBO zunächst in Leutkirch und 2005 in Kißlegg eine neue Heimat für ihren Schulkindergarten. Das Ziel des neuen Integrationskindergarten sei nun, das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung zu verknüpfen, sagte Raichle. „Die Geschichte der heutigen Baustelle hat im Frühjahr 2007 begonnen“, merkte Bürgermeister Dieter Krattenmacher an. Damals machte man sich angesichts rückläufiger Geburtenzahlen auch in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde Gedanken über Schließungspläne. Dass es einige Jahre später in eine ganz andere Richtung ging, hatte sowohl mit der KZBO als auch mit wieder deutlich mehr neugeborenen Kindern zu tun.

Froh sei er, sagte Krattenmacher, dass es gelungen sei, die Gemeinschaft mit behinderten Menschen in Kißlegg in den Fokus zu rücken. Der gute Geist habe gesiegt und alle mitgenommen: „Der Inklusionskindergarten ist ein Zukunftsprojekt im besten Sinne.“

Der fünf Millionen Euro teure Neubau soll 2019 fertiggestellt und möglichst auch noch in Betrieb genommen werden. Um- und einziehen werden dann die Kinder dreier Einrichtungen, die in der Trägerschaft der Kirche und des KZBO liegen.