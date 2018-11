Stangenbohnenpartei spielt bei OWB Kultur

Bereits zum neunten Mal findet die Inklusionsveranstaltung „OWB Kultur“ im Wohnhaus Kißlegg, Parkstraße 39 statt. Diese Reihe unterstützt laut Ankündigung hauptsächlich regionale Künstler, um zu zeigen, dass es auch in Oberschwaben und Allgäu hervorragende Musiker, Künstler, Zauberer und Tänzer gibt. Dieses Jahr präsentiert das OWB Wohnhaus Kißlegg die Stangenbohnenpartei. bei dem Duo handelt es sich um Jared Rust an der Gitarre und Serena Engel am Cello. Serena Engel stammt aus Australien, die Wurzeln von Jared Rust liegen in den USA. Gefunden hat sich dieses Duo in Taiwan. Mittlerweile leben die beiden in Kißlegg/Rempertshofen und bewirtschaften dort ihren eigenen Hof. Laut Pressetext vereinen sich hier zwei Stimmen und zwei Instrumente zu einer eigenen Mischung aus frühem Swing, Jazz und Blues, American Folk, Bluegrass und Country-Western. Das Konzert beginnt am Samstag, 17. November, um 20 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf acht Euro und sind im OWB-Wohnhaus Kißlegg erhältlich, an der Abendkasse kosten die Tickets zehn Euro. Foto: Veranstalter