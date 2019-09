Stadtsanierung interessiert Politiker

Bei einem Besuch der beiden Landtagsabgeordneten Raimund Haser (CDU) und Petra Krebs (Grüne) in Kißlegg informierte Bürgermeister Dieter Krattenmacher über den Sachstand der Stadtsanierung und die Planungen für das Adlerareal in Kißlegg.

Wie die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, wollen die Eigentümer und die Gemeindeverwaltung das Wohnen in der Innenstadt fördern und zusätzliche Angebote im sozialen Bereich etablieren. Bevor es aber an Detailplanungen gehe, soll eine umfassende Bürgerbeteiligung gestartet werden, heißt es dort. Diese soll einerseits der Information und Diskussion diene, aber auch Aufschluss über die Nachfragesituation geben. Die Abgeordneten wurden hierfür und für die daraus entstehenden Projekte um Unterstützung gebeten. Die Bürgerbeteiligung soll noch dieses Jahr beginnen, so dass im kommenden Jahr die Planungen abgeschlossen, die Genehmigungen eingeholt und die Bauarbeiten beginnen können.