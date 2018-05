Sportangebote für die Ü 50-Altersklasse gibt es viele

Sport und Bewegung ist für alle Altersstufen eine Bereicherung. Im Rahmen unserer Serie „Hier will ich alt werden“ hat die „Schwäbische Zeitung“ bei einigen Vereinen aus dem Verbreitungsgebiet nachgefragt nach Sportangeboten, die die Gesundheitsvorsorge fürs und im Alter im Auge haben und Empfehlungen der Vereine. Eine Übersicht:

MTG Wangen: Mit rund 4000 Mitgliedern ist die MTG Wangen der größte Verein im Landkreis. Rund 30 Prozent der MTG-Mitglieder sind 50 Jahre und älter. Vom Gerätetraining oder den verschiedenen Kursen in der Sportinsel bis hin zu den Freizeitsportgruppen für Frauen und Männer über die Hausfrauengymnastik, Indiaca, Aquajogging oder den Bogensport bietet die MTG Wangen eine breite Palette an Angeboten. Hierzu zählen auch Spezialsportgruppen wie beispielsweise die Sportgruppe bei Herz- und Gefäßerkrankungen, Lungensport, Diabetes, nach Krebs, für Sehbehinderte oder Versehrte. „Es soll jeder das finden, was ihm Spaß macht. Das ist das Wichtigste“, sagt Claudia Frühauf von der MTG Wangen Geschäftsstelle. Sie empfiehlt mindestens einmal die Woche, besser noch zwei- bis dreimal Sport zu treiben: „Eine ärztliche Empfehlung oder ein Gesundheitstest sind immer sinnvoll.“

SG Kißlegg: 1294 Mitglieder zählt die SG Kißlegg derzeit. 28 Prozent davon gehören zur Altersgruppe Ü50. Kißleggs größter Verein wurde mehrfach mit dem Gütesiegel „Pluspunkt Gesundheit“ des Deutschen Turnerbundes ausgezeichnet und erhielt das Prädikat „Aktiver Verein“. Zum Programm der SG Kißlegg gehören unter anderem die Soft Gym(nastik) 55 Plus, die Frauengymnastik, die Männergymnastik, eine gemischte Ski-Gymnastik Gruppe, eine Fahrradgruppe oder die Fußball-Altherren, die Vorsitzender Klaus Thieme Interessierten ans Herz legen kann. Die Gruppen seien gut besucht, die Teilnehmer kämen regelmäßig, sagt Thieme und rät, einfach vorbeizukommen, sich die Gruppen anzuschauen und mitzumachen.

SV Amtzell: Mit 1002 Mitgliedern überschreitet auch der SV Amtzell die 1000er-Grenze. „Unser Anteil der über 50-Jährigen beträgt 31 Prozent“, erzählt Vorsitzender Hartmut Alender. Seit 2012 bietet der SV Amtzell qualifizierte Rückenkurse für Mitglieder und Nichtmitglieder an. Die Kurse „Rücken aktiv – bewegen statt schonen“ und „Rücken Fit – präventive Wirbelsäulengymnastik mit Rückenschule“ werden jährlich in drei Trimestern angeboten. Beide Kursangebote des SV Amtzell erfüllen hohe Qualitätsansprüche und wurden deshalb von der Bundesärztekammer und dem Deutschen Olympischen Sportbund mit dem Gütesiegel „Sport Pro Gesundheit“ und vom Deutschen Turnerbund mit dem „Pluspunkt Gesundheit präventionsgeprüft“ ausgezeichnet. Als reine Sportangebote für die über 50-Jährigen hat der SV Amtzell „Fußball im Seniorensport“, Fußball AH, Frauengymnastik, Frauensport für Senioren, Aerobic, Badminton, Tischtennis, Karate, Indoorcycling, Zumba, Männersport und Stockschießen im Programm. Allesamt werden diese Gruppen von speziell dafür ausgebildeten Übungsleitern geführt.

TV Eisenharz: Knapp 900 Mitglieder hat der TV Eisenharz in seinem Bestand. Mit 34 Prozent ist ein gutes Drittel 50 Jahre und älter. Verschiedene Freizeitsportgruppen, weiblich, männlich und gemischt, sowie drei reine Seniorensportgruppen bietet der TV Eisenharz auf. „Dazu gibt es spezielle Gesundheitskursangebote im Frühjahr und Herbst, wie zum Beispiel Fit durch den Morgen, Rückenschule, Pilates oder Yoga, die allesamt mit speziell ausgebildeten Übungsleitern besetzt sind“, sagt Vorsitzender Engelberg Weber. Fachwartin für den Gesundheitssport ist Anette Aschenbrenner. „Möglichst regelmäßige Teilnahme“ rät Weber allen, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Und wünscht: „Möglichst viel Spaß und Freude an der Bewegung.“

SV Christazhofen: „Alle Angebote werden gut angenommen“ versichert Renate Vochezer, Vorsitzende der 700 Mitglieder großen SG Christazhofen, bei der knapp die Hälfte 50 Jahre und älter ist. Entsprechend gut besucht sind auch die Fitnessgymnastik für Senioren und die drei Radgruppen. Die Seniorenfitnessgymnastik ist laut Vochezer speziell auf die körperlichen Anforderungen von älter werdenden Menschen ausgerichtet: „Aber auch die Radtreffs sind nun durch die Verfügbarkeit von E-Bikes eine gute Möglichkeit, fit zu bleiben und sich in der Natur zu bewegen. Ein bis zwei Trainingseinheiten pro Woche hält Vochezer für sinnvoll: „Bei Sportarten, die mit stärkerer körperlicher Anstrengung verbunden sind, sollte im Zweifelsfall vorab ein Gesundheits-Check beim Arzt erfolgen.“