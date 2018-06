Sponsorenlauf für die Renovierung der Kirche

Der erste Sponsorenlauf unter dem Motto „Kirche bewegt - Kißlegg läuft“ ist am Samstag, 26. September, im Schlosspark am Neuen Schloss in Kißlegg.

In den Firmenstaffeln (fünf Läufer), in der Familienstaffel (drei Läufer) oder im eigentlichen Sponsorenlauf, bei dem Läufer von Sponsoren pro Laufrunde einen gewissen Betrag bekommen, werden an diesem Tag im Schlosspark läuferische Runden gedreht. Der Gewinn dieser Veranstaltung kommt der dringend notwendigen Renovierung der evangelischen Kirche zugute, heißt es in der Ankündigung .

Und so geht’s: Option 1: Firmen / Vereine / Institutionen starten mit jeweils fünf Staffelläufern auf einer Runde im Schlosspark.

Option 1a: Familien nehmen mit drei Staffelläufern teil. Eine Runde ist 1000 Meter lang. Das Startgeld beträgt pro Person zehn Euro. Das schnellste Fünfer-Team gewinnt einen italienischen Abend mit frischer Pizza und einem Wein für maximal 20 Personen, die Zweit- und Drittplatzierten erhalten ein Fass Bier und reichhaltig gefüllte Vesperkörbe.

Die drei schnellsten Teams der Familienstaffel nehmen an der Pizza-Party teil. Die gesamte Summe der Spenden und Startgelder kommt der Renovierung der evangelischen Kirche in Kißlegg zugute.

Informationen

Start/ Ziel / Staffelübergabebereich: Schlossplatz Neues Schloss

Rundenlänge: 1000 Meter Dehnen und Aufwärmen: 13.15Uhr mit Nadja Abt (Nadjas Tanz- und Fitnesswelt)

Startzeiten: 13.30 Uhr: Staffellauf Firmen /Vereine / Institutionen, 14.30 Uhr: Staffellauf Familien, 15 – 17 Uhr: Sponsorenlauf. Startnummernausgabe: Neues Schloss

Duschen und Umkleidemöglichkeiten: Sporthalle Schulzentrum, Gebrazhofer Straße 27

Bewirtung: Evangelische Kirchengemeinde

Siegerehrung: 17 Uhr Schlossplatz

Info und Anmeldung: laufsport-linder.de, silke@laufsport-linder.de oder unter 07563/92066