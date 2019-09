Sperrungen und Umleitungen wegen Bauarbeiten in Kißlegg

Auf der Landesstraße 265 ist im Bereich der Autobahn 96 an der Anschlussstelle Kißlegg wegen Straßenbauarbeiten von Montag, 9. September, bis voraussichtlich Freitag, 13. September, in allen Fahrtrichtungen mit Behinderungen zu rechnen. Wie das Landratsamt mitteilt, werden die beiden Kreisverkehre aus Gründen der Verkehrssicherheit saniert.

Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten in vier Bauphasen durchgeführt.

Bauphase 1:

Am Montag, 9. September, wird die Landesstraße 265 zwischen dem östlichen Kreisverkehr und Dettishofen gesperrt. Die Umleitung von Kißlegg nach Isny und zurück erfolgt über Ratzenried.

Bauphase 2:

Am Dienstag, 10. September, wird die Brücke zwischen beiden Kreisverkehren über die A96 gesperrt.Die Umleitung erfolgt von Kißlegg nach Isny und zurück erfolgt über Dürren / Ratzenried.

Bauphase 3:

Am Mittwoch, 11. September, wird die Auf- sowie Ausfahrt der Anschlussstelle Kißlegg in Fahrtrichtung Lindau gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Wangen Nord / Dürren.

Bauphase 4:

Am Donnerstag, 12. September, wird die Ausfahrt der Anschlußsstelle Kißlegg in Fahrtrichtung Lindau gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Wangen Nord / Dürren. Zudem ist die Bühlseestraße in Richtung Hilpertshofen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kreisstraße 8025.