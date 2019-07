Spassegger feiern Premiere auf der Kißlegger Seebühne

Während viele nach der heißen Woche am Freitagabend auf ein kühlendes Gewitter gewartet hatten, hofften rund 150 Theaterinteressierte darauf, dass das Wetter hielt. Schließlich standen am Freitagabend die Schauspieler des Kißlegger Spassegger Theatervereins in den Startschuhen, um die Premiere der Komödie „Warum klauen wir nicht gleich die ganze Bank?“ von Jonas Jetten aufzuführen.

„Nicht nur das Stück hat heute Abend Premiere, wir sind auch zum ersten Mal auf der Seebühne“, erzählte Bernd Frey, der gemeinsam mit Lintrud Frei Regie führte. In der Regel brächte der Verein alle zwei Jahre im Winter ein Stück zur Aufführung, im Moment fänden Umstrukturierungen statt. „Heute Abend stehen nur junge Schauspieler auf der Bühne, viele zum ersten Mal“, fügte er hinzu.

Und los ging es: Drei Freunde, Markus, der Zahnarzt (Jonas Netzer), Waldemar, der Kammersänger (Jakob Frei) und Dieter, der Eheberater (Ines Herz) haben einen bombensicheren Tipp vom Bankberater zur Geldanlage im Aktiengeschäft bekommen. Sie haben ihr komplettes Vermögen gesetzt. Doch gerade als sie mit ihren Ehefrauen Luise (Mona Bumiller), Anita (Vanessa Steidle) und Sabine (Jessica Steidle) im sommerlichen Campingurlaub verweilen, kommt es zum Crash-Kurs. Die verärgerten Ehefrauen, die erst jetzt von der Zockerei erfahren, verabschieden sich wütend. Geld weg, Frauen weg, da müssen sich die drei Freunde schon etwas einfallen lassen. Ein Banküberfall, das ist doch die Lösung. Zumal die Bank wegen Umbauarbeiten ihre Schalter gerade in einen knallroten Wohnwagen verlegt hat. Die Bankangestellte Marion (Judith Frey) wird mit Lachgas betäubt, das Zahnarzt Markus zur Hand hat. Aber der Tresorschlüssel ist nicht aufzufinden, so dass sich die drei Bankräuber in ihrer Not gezwungen sehen, die ‚ganze Bank zu klauen‘. Sie ziehen den Caravan auf ihren Platz. Natürlich ist der mit seiner roten Farbe zu auffällig und Markus bekommt den Auftrag, ihn anzustreichen. Am nächsten Morgen erscheint er in einem weit leuchtenden Lila. Plötzlich tauchen auch die Frauen nochmals auf, um ein paar Sachen zu holen. Und die betäubte Bankangestellte wacht auf. Auch die Campingplatz-Tratschtante Lydia (Thirsa Kugel) kann ihre Neugier nicht im Zaum halten und ist zur Stelle. Das Chaos ist perfekt.

Das Publikum, das den Abend schon wegen der Atmosphäre am See, der lauen Temperaturen und der guten Bewirtung genoss, kam mittlerweile aus dem Lachen nicht mehr heraus. Natürlich sind es die Frauen, die eine perfekte Lösung für alle Probleme finden. Die jungen Schauspieler haben allesamt großes Talent, Textsicherheit und Spielfreude gezeigt.