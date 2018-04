So werden Einsatzpferde auf den Notfall vorbereitet

Immer wenn eine Menschenmasse im Notfall die Durchfahrt eines Rettungswagens verhindert, kommt hier in der Region die Sanitätsreiterstaffel der Kißlegger Malteser-Gruppe zum Einsatz. Um derartige Einsätze jedoch leisten zu können, müssen Ross und Reiter regelmäßig üben und entsprechend ausgebildet sein.

Es ist Sonntagnachmittag, die zwei Rettungspferde Luna und Puschel stehen samt Azubi Nemo bereit, um sich einer Einsatzrettungsübung zu unterziehen, die die Vierbeiner im Training auf eventuelle Probleme im Einsatz vorbereiten soll. Zunächst steht auf dem Gestüt Wanner zwischen Wangen und Amtzell ein sogenanntes „Warm-Up“ auf dem Programm, bevor die Tiere ihre Leistung und Fähigkeit unter anstrengenden Bedingungen beweisen müssen.

Anschließend provoziert Elke Schneider, Leiterin der Maltestes-Einsatzstaffel, die vierbeinigen Lebensretter mit Luftballons, plötzlich aufspringenden Regenschirmen und wirbelnden Müllsäcken. Notarztpferd (Nepf) und Profistute Puschel, die bereits seit mehreren Jahren im Dienst am Menschen im Einsatz ist, macht den Anschein, als ob sie sagen möchte: „Was soll das denn jetzt wieder“.

Notarztpferd Luna dreht sich gelangweilt um. Selbst Azubi-Pferd Nemo, der erstmals bei der Übung dabei ist, macht keinerlei Anstalten, sich vor dem zu fürchten, was Elke Schneider so alles vor seiner Schnauze treibt. Die Übungen auf dem Sandplatz, die dazu dienen, den Tieren die Angst vor bestimmten Gegenständen zu nehmen, einer Schreckhaftigkeit vorzubeugen und dem Beibringen von Gelassenheit dienen, sind beendet.

Nun geht es zu einer weiteren Prüfung in Richtung Autobahn A96. Hier müssen die Vierbeiner bei hoher Verkehrsbelastung und einem enormen Geräuschpegel eine Brücke überqueren, bevor es durch eine dunkle Unterführung geht. Stute Puschel läuft durch, als habe sie in ihrem Leben noch nie etwas anderes getan. Ihre Mitstreiterin Luna mach es ihr nach. Lehrling Wallach Nemo bekommt von zwei Begleitern sicherheitshalber links und rechts Schützenhilfe, da es sich ja immerhin um seine erste Übung in dieser Form handelt.

Gelassenheit ist das A und O

Auf der Autobahnbrücke erklärt Elke Schneider: „Man darf nie vergessen, dass ein Pferd ein Fluchttier ist. Gegen dieses Instinktverhalten müssen wir trainieren, denn Gelassenheit der Vierbeiner ist das A und O.“ Mit dem Gang durch den dunklen Tunnel haben an diesem Tag alle drei Pferde ihre Anforderungen erfüllt und ihr Können bewiesen. „Setzt in Situationen wie auf Autobahnbrücken oder in Tunneln den Ritt immer fort und wendet euch nicht von der Gruppe ab.“ Nicht auf dem Programm stand an diesem Tag eine Übung mit lauter Musik.

Mit Puschel, Luna und Nemo hat die Sanitätsreiterstaffel der Malteser Ortsgruppe, neben weiteren sieben Pferden, Vierbeiner, die vom Charakter her im Notfall einsatzfähig sind. Ein Pferd, das die Übungen nicht einwandfrei bewältigen könnte, würde sofort und alleine schon aus Sicherheitsgründen durchs Raster fallen. „Die Schwierigkeit ist, den passenden Menschen und das passende Pferd in Kombination zu finden. Leider gibt es immer wieder Pferde, die sich nicht für uns eignen. Toll ist es, wenn sie sich in allen Bereichen einsetzen lassen“, so Schneider. Besonders eignen würden sich neugierige Pferde, die weniger dem Fluchtinstinkt folgen, sondern sich gelassen den Gegebenheiten stellen würden.