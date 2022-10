So planen Kißlegg und Wangen in Sachen weihnachtlicher Beleuchtung

Bei der Weihnachtsbeleuchtung gehen Wangen und Kißlegg heuer getrennte Wege. In Kißlegg ist zudem der Weihnachtsmarkt im Schloss abgesagt.

Noch vieles ist in der Diskussion im Kißlegger Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV). „Fest steht, dass der Weihnachtsmarkt im Schloss aufgrund von Renovierungsarbeiten nicht stattfinden wird. Es wird an einem Wochenende einen kleinen Markt im Außenbereich geben“, sagt Marius Beyersdorff, einer der VGV-Vorstände.

Deshalb verzichtet Kißlegg auf Weihnachtsbeleuchtung

Eine weitreichende Entscheidung gibt es allerdings bereits bei der Gemeinde selbst. „Wir werden die Weihnachtsbeleuchtung in der Schloss- und Herrenstraße dieses Jahr auslassen, um Strom und Energie zu sparen“, sagt Kißleggs Wirtschaftsbeauftragter Clemens Stadler. Darüber hinaus bestückt der Kißlegger Bauhof derzeit rund 400 Straßenbeleuchtungen mit neuer LED-Technologie.

Anders sieht es in Wangen aus. „Es wird auch 2022 eine Weihnachtsbeleuchtung geben. Details sind noch in der Abstimmung“, sagt Susanne Müller, Pressesprecherin der Stadt Wangen. Die Weihnachtsmärkte werden in gewohnter Weise an den vier Adventssamstagen und am Freitag vor dem vierten Advent über die Bühne gehen – samt entsprechender Beleuchtung.

Durch die Coronazeit habe die Altstadt viele Einschränkungen hinnehmen müssen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Wangen: „Deshalb müssen wir jetzt alles tun, um dort wieder für verstärkte Aktivität zu sorgen. Eine weihnachtlich geschmückte Innenstadt kann dazu beitragen.“