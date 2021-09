So kommt Mineralwasser aus dem Kißlegger Erdreich in Getränkeflaschen

Geschäftsjahr 2020 in Zahlen

Die Mineralbrunnen Krumbach GmbH verzeichnete mit den Marken Krumbach und Kißlegger im Vorjahr einen Umsatz von 34,8 Millionen Euro (Vorjahr: 37,2 Millionen Euro). Den Umsatz der Marke Krumbach beziffert das Unternehmen auf 26,9 Millionen Euro, er ging gegenüber 2019 um 4,4 Prozent zurück. Im Ergebnis verzeichnet das Unternehmen ein Plus von rund 2,4 Millionen Euro. Die Mineralbrunnen Krumbach GmbH mit Sitz in Kißlegg ist ein operativ eigenständiges Tochterunternehmen des Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Konzerns. Geschäftsführer ist Andreas Gaupp, der ebenfalls einer der drei Geschäftsführer der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH mit Sitz in Homburg ist. Letztere ist persönlich haftende Gesellschafterin der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH&Co.KGaA. Vor Ort bei Krumbach in Kißlegg ist Betriebsleiter Alexander Diehm Mitglied der Geschäftsleitung. Das Unternehmen ist stark in der Herkunftsregion Allgäu verankert. Ein Schwerpunkt lag, so geht es aus dem Geschäftsbericht hervor, 2020 darauf, den Glastrend weiter zu vertiefen mit gezielten Marketingaktionen und weiteren Produkten in Glasflaschen. Die Ursprünge der kommerziellen Nutzung der Krumbachquelle liegen bereits im 19. Jahrhundert. Um 1900 herum wurde laut Krumbach-Homepage im Keller einer dortigen Gastwirtschaft mit der Wasserabfüllung begonnen. 2020 beschäftigte Krumbach 132 Mitarbeiter, davon drei Auszubildende. (pau)