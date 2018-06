So finden die Kinder ihr Leben in Holdenreute

Magdalena, die einzige Tochter, will meistens am liebsten im Zimmer spielen, wenn Freundinnen sie besuchen. Aber die möchten unbedingt zu den Pferden - und Mama Hanna schickt sie nach draußen. Und wenn sie dort erst mal ist, "will ich meistens gar nicht wieder rein", erzählt die Siebenjährige. Was sie wirklich gut findet:

Für Johannes, den jüngsten Sohn der Veesers, ist die Landwirtschaft und das Leben im Weiler noch ein einziges Spiel. Er spielt am liebsten mit Traktoren, will mitfahren und seine älteren Geschwister erzählen ihm jetzt schon vom Kreiseln und Mähen, wenn es wieder an die Heumahd geht.

Korbinian findet vor allem gut, dass er rund um den Hof oder im Wald immer irgendwas zum Spielen und Basteln entdeckt:

Ferdinand ist der älteste Sohn der Veesers. Für ihn ist das Beste an seinem Zuhause, dass er einen eigenen Fußballplatz hat - die riesige Wiese gegenüber des Wohnhauses.

Und er weiß, dass seine Freunde das auch toll finden, genauso wie den kurzen Weg zu den Weihern in der Nähe. Aber manchmal, im Sommer, wünscht er sich etwas, das seine Freunde in größeren Orten haben: