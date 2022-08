SG Kisslegg Fußball Jugend besucht Partnerstadt Fontanellato

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits an Pfingsten reiste eine Delegation der SGK, bestehend aus 46 Kindern und 37 Erwachsenen, für drei Tage in die Partnerstadt Fontanellato, Provinz Parma. Durchgeführt wurde dieser Ausflug zusammen mit einer Reisegruppe der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Kißlegg, welche die Fußballer vor Ort unterstützen.

Übernachtet wurde größtenteils in Zelten, Wohnwagen und Campern etwas außerhalb in Casalbarbato, einem ehemaligen Kloster mit großem Freigelände, Fußballtor und Flutlicht. Eine kleinere Gruppe wurde in im Ortszentrum untergebracht. Nach der Anreise am Freitagabend, stand gemütliches Beisammensein auf dem Programm.

Samstagvormittag stand zur freien Verfügung und führte die meisten Mitgereisten ins Zentrum von Fontanellato, um sich die Wasserburg Rocco Sanvitale anzuschauen und sich am Brunnen oder mit einem Eis abzukühlen. Sportlich startete das Programm am Nachmittag bei viel Sonne und hohen Temperaturen mit einem Spiel der D-Jugend gegen den örtlichen Fußballverein Fonta Calcio. Da der Spaß im Vordergrund stehen sollte, wurden nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in Durchgang zwei die Teams bunt gemischt. Danach drängte es die Meisten zu einem Sprung ins kühle Nass im örtlichen Freibad. Den Abend verbrachten alle auf dem Sportgelände und wurden dabei von der Deutsch-Italienischen Gesellschaft mit Grillwürsten aus der Heimat versorgt.

Am Sonntagmorgen um 9 Uhr fanden sich alle wieder auf dem Sportgelände ein, um die E-Jugend bei der Teilnahme an einem Turnier mit sechs Mannschaften anzufeuern. Nachdem in der Gruppenphase beide Spiele verloren wurden, gab es im Spiel um Platz 5 einen versöhnlichen Abschluss in Form eines 1:0 Sieges. Den Nachmittag verbrachte der Großteil einmal mehr im Freibad. Ein gemeinsames Pizzaessen am Abend bildete dann den Abschluss des Besuchs. Für die meisten ging es am nächsten Morgen weiter in den Anschlussurlaub.

Während der gesamten drei Tage wurde die Delegation mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen versorgt und auch sonst bei allen Angelegenheiten bestens unterstützt. Ein großes Dankeschön geht deshalb an Adriano Trivelloni vom Fußballverein Fonta Calcio und Alois Weiler von der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Kißlegg, sowie deren Partnerverein in Fontanellato. Für alle Mitgereisten war dies ein toller und erlebnisreicher Ausflug, welcher noch lange in Erinnerung belieben dürfte.