SG Kißlegg will Negativserie stoppen

Vier Spiele in der Fußball-Landesliga hat die SG Kißlegg seit dem Ende der Winterpause absolviert – viermal ging Trainer Roland Wiedmann mit seiner Mannschaft als Verlierer vom Platz. Gegen den FC Ostrach nimmt die SGK am Sonntag (15 Uhr) einen neuen Anlauf, die Niederlagenserie zu stoppen.

0:5 in Weiler, 0:1 gegen Ravensburg II, 0:3 in Biberach, 1:2 gegen Friedrichshafen – immerhin die beiden Heimspiele konnte Schlusslicht Kißlegg knapp gestalten. Gegen die Ravensburger U23 fiel der einzige Gegentreffer erst in der Nachspielzeit, gegen Friedrichshafen kam der Anschlusstreffer von Marcel Schneider zu spät. „Mit dem Spiel können wir eigentlich zufrieden sein. Du brauchst auch mal Glück, dass du was ausrichten kannst“, kommentierte Wiedmann die knappe Niederlage gegen die klar favorisierten Friedrichshafener.

Glückliches 0:0 gegen Leutkirch

Dieses Glück soll den Kißleggern am Sonntag gegen den FC Ostrach hold sein. Die achtplatzierten Ostracher haben nach der Winterpause noch kein Spiel gewonnen, im Gegensatz zur SGK aber immerhin dreimal Unentschieden gespielt. Nur in Friedrichshafen waren sie beim 1:4 chancenlos. Gegen Balingen II (2:2) und Biberach (1:1) gab es respektable Punkteteilungen, am vergangenen Wochenende kam ein weiterer Punkt durch ein 0:0 gegen den FC Leutkirch dazu – auch wenn dieser etwas glücklich ausfiel, nachdem Leutkirch etliche gute Chancen vergab.