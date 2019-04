SG Kißlegg steigt in die Bezirksliga ab

Was seit Wochen immer absehbarer war, ist seit Sonntagnachmittag offiziell: Die SG Kißlegg muss nach einem Jahr wieder aus der Fußball-Landesliga absteigen. Den Abschied der Mannschaft von Trainer Roland Wiedmann in die Bezirksliga besiegelte eine 1:2-Niederlage gegen den TSV Straßberg.

Schon in der ersten Hälfte gegen Straßberg deutete vieles für den abgeschlagenen Tabellenletzten darauf hin, dass es mit dem notwendigen Sieg nichts werden würde. In der 22. Minute gingen die Gäste in Führung. Mit einem Lupfer über Aushilfs-Torwart Daniel Weber, dessen Namen auf ewig mit der letztjährigen Meistersaison verbunden bleiben wird, sorgte Daniel Holzmann für das 1:0 der Straßberger.

Durch den Ausgleich dank eines Eigentors (50.) und einem Platzverweis für den Straßberger Marc-Philipp Schmidt (Gelb-Rote Karte) keimte bei den Kißleggern kurz Hoffnung auf, doch mit dem zweiten Holzmann-Tor (75.) war auch diese so gut wie dahin. So steht fest: Auch die dritte Landesliga-Phase der SG Kißlegg endet mit dem Abstieg.