SG Kißlegg stürmt an Tabellenspitze

Die SG Kißlegg hat in der Fußball-Bezirksliga die Tabellenführung übernommen. Dank eines überzeugenden 6:2-Sieges gegen den TSV Meckenbeuren in einem Nachholspiel am Donnerstagabend stürmte die SGK am FC Leutkirch vorbei auf Platz eins.

Vor der Pause trafen die Kißlegger dreimal nach Freistößen. Meckenbeuren glich zwar zwischenzeitlich aus, verpasste später aber den 2:3-Anschlusstreffer, weil Manuel Müller einen Elfmeter an den Pfosten setzte. Für die frühe Vorentscheidung sorgte Elias Abler mit dem vierten Kißlegger Treffer. Die SGK schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe Meckenbeuren mit dem 2:6 den Schlusspunkt setzte.