SG Kißlegg lädt zum Silvesterlauf

Die SG Kißlegg veranstaltet zum 49. Mal ihren traditionellen Silvesterlauf. Auch in diesem Jahr werden sich am Montag, 31. Dezember, wieder neben Spitzenläufern aus dem In- und Ausland viele Hobbyläufer zum läuferischen Jahresausklang im Schlosspark in Kißlegg treffen.

In dem gemischten Läuferfeld von rund Läufern treffen sich Athleten, die zwischen 16 und 80 Jahre alt sind. Start und Ziel ist in der Schlossstrasse. Die Läufe mit verschiedenen Altersklassen beginnen um 12 Uhr mit den Schülerklassen.Die Schüler starten entsprechend ihrem Alter zwischen 12 und 12.30 Uhr. Eine Runde von 600 Metern müssen die Kleinsten von sechs bis neun Jahren im Schlosspark laufen. Für die Zehn- bis 15-Jährigen die Wettkampfstrecke mit zwei Runden (1100 Metern) schon etwas anspruchsvoller. Um 13 Uhr startet der Hauptlauf der Frauen und Männer. Die Läufer müssen sieben Runden im Schlosspark (7100 Meter) laufen. Die Siegerehrung ist im Anschluss an die Läufe um 14.15 Uhr in der Turn- und Festhalle. Anmelden für den Lauf kann man sich online unter www.sg-kisslegg.de