SG Kißlegg in Mochenwangen unter Erfolgsdruck

Nach dem Sieg im Spitzenspiel beim FC Leutkirch schien der Weg der SG Kißlegg in die Fußball-Landesliga frei zu sein, doch durch die unerwartete 2:3-Niederlage gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach ist der Titel in der Bezirksliga nun doch nicht mehr so selbstverständlich. Der Tabellenführer steht am Sonntag, 13. Mai, beim SV Mochenwangen unter Erfolgsdruck, will er seinen knappen Vorsprung auf Leutkirch verteidigen.

Der FCL dagegen steht nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg beim TSV Meckenbeuren vor einer Pflichtaufgabe. Will Leutkirch die Meisterschaft spannend halten, muss gegen den abstiegsgefährdeten TSV Ratzenried ein Sieg her.

Der Drittplatzierte SV Kressbronn hat gegen den TSV Tettnang in der Schlussphase zwei Punkte verloren, nun geht es zum SV Seibranz. Nur mit einem Sieg bleibt die Möglichkeit auf Platz zwei wenigstens theoretisch erhalten. Nach Punkten aufgeschlossen hat der FC Isny, der am Sonntag zum direkten Verfolger SG Argental fährt. Allerdings hat der FCI noch ein Spiel mehr absolviert als Kressbronn.

Im Tabellenkeller greift die SG Aulendorf beim SV Baindt nach dem letzten Strohhalm, auch Tettnang hilft nur ein Sieg gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen.