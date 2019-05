SEV-Busse fahren länger als geplant zwischen Kißlegg und Roßberg

Wegen einer Verzögerung im Ablauf der Elektrifizierung der Allgäubahn fährt der Schienenersatzverkehr zwischen Kißlegg und Roßberg länger als geplant.

Die Fahrplanänderungen gilt vom 4. bis 19. Juni. Zusätzlich zum Schienenersatzverkehr zwischen Aichstetten und Hergatz fährt erneut ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Roßberg und Kißlegg. Das teilt die Deutsche Bahn mit.

Alle Züge zwischen Aulendorf und Roßberg verkehren laut Bahn planmäßig in beide Richtungen, in Roßberg besteht Anschluss auf die Ersatzbusse nach/von Kißlegg. In Kißlegg kommt es teilweise zu Wartezeiten auf die SEV-Busse in Richtung Aichstetten sowie Hergatz.