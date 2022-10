Seit Juli vermisster Mann aus Kißlegg ist tot

Ein seit Anfang Juli vermisster Mann aus Kißlegg ist tot. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 52-Jährige am vergangenen Wochenende in einem Wald südlich von Kißlegg aufgefunden.

Die Polizei hatte seinerzeit auch mit einem Polizeihubschrauber nach dem Mann gesucht und die Bevölkerung aufgerufen, sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Mannes mitzuteilen. Auch die „Schwäbische Zeitung“ berichtet über diese Öffentlichkeitsfahndung. Die Suche blieb indes erfolglos.

Spaziergänger fanden den Vermissten tot auf

Nun haben, so teilt die Polizei weiter mit, Spaziergänger den Mann sowie sein Fahrrad in einem schwer zugänglichen Bereich eines Waldstücks südlich von Kißlegg aufgefunden. „Die bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg ergaben keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung am Tod des Mannes“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.