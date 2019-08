Nein, einen Tower gibt es nicht in Unterriedgarten. Kilometerlange, asphaltierte Start- und Landebahnen auch nicht. Terminals für Fracht und Passagiere sucht man vergebens. Dennoch herrscht auf einer Wiese zwischen Kißlegg und Leupolz reger Flugbetrieb. Hier hat der Modellflug-Club Wangen-Kißlegg, der am Sonntag, 1. September, sein 40-jähriges Jubiläum feiert, seinen Airport.

Mehr als 40 Jahre lang ist Michael Fölbach nun schon „Pilot“. Und ist dabei buchstäblich am Boden geblieben. Das Gründungsmitglied des MFC ist immer noch begeistert von seinem Hobby und spricht über die Veränderungen in der Szene. „Als wir angefangen haben, war Lärm noch ein großes Thema. Wir sind ja alle mit Verbrennern geflogen.“

Inzwischen sei der Verbrennungsmotor in der Luft – zumindest bei den Modellfliegern – zur Rarität geworden. „Wenn man heute an einem normalen Sonntag hierherkommt, fliegen 90 Prozent elektrisch.“ Dazu gehört teils schweres Gerät. Für bis zu 20 Kilogramm schwere Modelle ist der Platz zugelassen.

Keine Seltenheit sind auch Segelflugmodelle mit einer Spannweite von mehr als fünf Metern. Wie lange sich diese in der Luft halten können? Beim richtigen Wetter und entsprechender Thermik praktisch unendlich, erklärt Fölbach und schmunzelt: „So lange, bis man halt Genickstarre bekommt.“

Neben den „Seglern“ fliegen die rund 80 MFC-Mitglieder auch sogenannte 3-D-Modelle. Diese können – im Gegensatz zu den großen Fliegern – in alle Richtungen bewegt werden und auch in der Luft stehen. Ein besonderer Aufwand sind die Nachbauten von historischen Originalflugzeugen. Die stellen die Hobby-Piloten selbst her: „Ich leg da noch ganz klassisch ein Transparenz auf die Quellen und übertrage das.“ Die jüngeren Mitglieder würden hierfür aber den Computer nutzen. „Beim Zusammensuchen der Werkstoffe muss dann jeder kreativ sein.“

Oft halten Holz, Kunststoff oder Wellpappe her. Das Heikelste am Basteln: „Irgendwann müsste das Ding dann halt fliegen können.“ Vor dem Erstversuch sei er jedes Mal nervös, gibt Fölbach zu: „Da muss man fast eine Windel anlegen, wenn man das erste Mal mit einem neuen Modell versucht, zu fliegen.“ Schließlich bedeute ein neuer Flieger viel Arbeit: „So was baut man nicht über einen Winter. Das dauert mehrere Jahre.“

Einfacher sei es da schon, einen Bauplan, einen Baukasten oder – wie Fölbach es formuliert – „direkt ein fertiges Modell aus China“ zu kaufen. Dazu neige auch der Trend: „Ich finde es schade, dass immer mehr vom Selberbauen abkommen.“ Im hiesigen Verein sei es allerdings zumindest so, dass die meisten ein eigenes Projekt am Laufen haben und zusätzlich Modelle kaufen. „Das ist das Tolle hier: Man hat eine große Gemeinschaft, in der jeder machen kann, worauf er Lust hat. Wer am liebsten alles selber baut, kann das tun. Wer lieber Hubschrauber fliegt, auch. Und wer sich für High-End-Drohnen interessiert, ist ebenfalls willkommen.“

Egal ob Eigenbau oder Fabrikarbeit: Nicht alle Modelle werden auf der grünen Wiese gestartet. Manchmal begeben sich die Piloten auch auf nasses Terrain. Die Wasserflug-Gruppe des Clubs startet und landet gelegentlich auf dem Wuhrmühleweiher. „Da darf man die Badehose nicht vergessen. Die Flieger können immer wieder in Seenot geraten“, berichtet Michael Fölbach. Nächste Woche wird er mit seinen Wasserfliegern nach Lugano fahren, um an den Europameisterschaften teilzunehmen.

Wettbewerbe gibt es unter den Modellfliegern für jede Sparte. Bei der sogenannten Fuchsjagd sind beispielsweise mehrere Modelle in der Luft und versuchen, sich gegenseitig ein Stoffband abzufliegen. Ohne Fernsteuerung – nur an Leinen – wird beim Fesselkunstflug geflogen. In dieser Disziplin mischt der MFC-Vorsitzende Jan Vochezer seit zwei Jahren im deutschen Kunstflug-Nationalkader mit.