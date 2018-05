Seebühne am Kißlegger Obersee startet in die erste Runde

Die neu geschaffene Seebühne im Kißlegger Strandbad am Obersee startet am kommenden Woche in ihre erste Saison. An sechs Abenden verwandelt sich das Strandbadgelände am Obersee treten laut Ankündigung der Gemeinde Musiker, Chöre und Bands auf. Der Strandbadkiosk hat während den Veranstaltungen geöffnet, bei eintrittsfreien Veranstaltungen können die Besucher Picknickdecken mitbringen.

Liederkranz eröffnet Konzertsommer

Bei schlechter Witterung finden die Veranstaltungen in der Mensa beim Schulzentrum statt. Los geht es am Samstag, 26. Mai um 18.30 Uhr mit dem Picknick-Konzert des Liederkranzes. Der Eintritt ist frei, wie auch für das Konzert von Acoustic Patterns & Guests am Samstag, 16. Juni, um 19.30 Uhr und das Unterhaltungskonzert der Gesangsschule Susanne Wesselsky am Samstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr.

„Dexico“ tritt am Donnerstag, 5. Juli, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Kißlegg auf. Bestehend aus zehn Mann liefert die Band laut Pressetext einen „unrasierten Global-Pop mit deutschen Texten, die mal bewegend, aber auch mal komisch sind“. Ein Programm voller Pop, Latin, Funk, Soul und Jazz. Der Kartenpreis beträgt im Vorverkauf im Gäste- und Bürgerbüro zehn Euro.

Wieder bei freiem Eintritt findet am Samstag, 4. August, um 19 Uhr eine Nacht der Chöre sowie am Sonntag, 5. August, ab 14 Uhr ein Auftritt der Kinder- und Jugendchöre statt. Am Sonntag ist zudem der Eintritt in das Standbad frei.

Karten im Bürgerbüro erhältlich

Mit ihrem Programm „5 Engel für Charlie – the next level of A Cappella-Comedy!“ treten „Die Fünf“ am Sonntag, 5. August, ab 19 Uhr auf der Seebühne im Kißlegger Strandbad am Obersee auf. Auch in ihrer achten Show grooven sich die Musikomiker laut Ankündigung durch neue Ohrwürmer und legendäre Trash-Medleys. In ihren Parodien verarbeiten sie weltbewegende Themen, wie Schlaf, Schimmelkäse, Wutbürger, Küchenmaschinen, indische Nationalspeisen und Neurodermitis.

Karten zu 20 Euro (Erwachsene), 18 Euro (mit SZ-Abokarte) und ermäßigt 15 Euro (Schüler, Student, Rentner) können im im Gäste- und Bürgerbüro Kißlegg erworben werden. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in der Mensa bei der Realschule statt.