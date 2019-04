Schwer verletzter Mann bei Unfall auf Landstraße

Fünf verletzte Verkehrsteilnehmer und mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der L 265 auf Höhe des Hofguts Eggen ereignet hat.

Eine 24-jährige Autofahrerin befuhr die Landstraße von Kißlegg kommend in Richtung Dettishofen. Ein vor ihr fahrender 35-jähriger Autofahrer bremste ab, um nach links in Richtung Schattenhof abzubiegen. Dies übersah die 24-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 35-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschoben und prallte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 54-Jährigen zusammen. Das Auto des 54-Jährigen wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam erst in einer Wiese zum Stillstand. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, die 24-Jährige und ihre Beifahrerin sowie der 35-Jährige mit seinem Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie alle wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.